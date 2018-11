Il governo cerca di ricucire sul Global Compact

«Sul Global Compact ci sarà una posizione comune Lega-Cinque Stelle: sui migranti sceglie l'Italia, scelgono gli italiani», ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio. «C'è l'assemblea a Marrakech dove», ha ribadito Salvini, «il governo italiano non parteciperà, facendo la scelta più democratica che si possa fare, che hanno fatto pure gli svizzeri. Il governo rispettosamente aspetterà che sia il parlamento a dare una posizione».

MOGHERINI: «NON È GIURIDICAMENTE VINCOLANTE»

«Ci sono falsi miti da sfatare sul global compact: non è un quadro giuridicamente vincolante e non creerà nessun obbligo giuridico per gli Stati, è una delle tante azioni di politica, è un quadro da cui gli Stati possono trarre spunto per attuare le loro politiche nazionali», ha detto l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al dibattito alla miniplenaria del parlamento europeo oggi a Bruxelles. «Noi dobbiamo evitare due errori sul global compact: far finta che ci sia uno scontro fra gli interessi nazionali ed il global compact, anzi è il contrario, se vogliamo governare e disciplinare la migrazione e renderla ordinata umana e sostenibile allora il global compact è lo strumento più forte per difendere i nostri interessi nazionali», ha precisato, «un altro errore sarebbe quello di concepire le migrazioni come una lotta fra nord e sud del mondo».