Manovra verso la fiducia, trattative con l'Ue

Ancora non se ne conosce esattamente il perimetro, oggetto come è dellle trattative con Bruxelles, ma la manovra economica del governo Conte potrebbe essere blindata con la fiducia già al suo primo passaggio in Aula. Mentre i rappresentanti del Tesoro delll'Eurozona confermano la bocciatura proposta dalla Commissione - come era scontato succedesse - ma lasciando la porta aperta in caso di modifiche, proseguono le trattative per un accordo con Bruxelles. La scelta di blindare il testo in Aula potrebbe rispondere alla doppia esigenza di garantire il rispetto del timing in vista del passaggio al Senato e lasciare mano libera all'esecutivo con il maxiemendamento. Il 2,4%, ha ribadito Salvini dopo l'ultima giravolta nei rapporti con l'Europa, «non è uno dei dieci comandamenti» e però il ministro chiude alll'ipotesi di far scendere troppo l'asticella, e questo complica la trattativa perché la Commissione non si accontenta di semplici ritocchi.

LA TRATTATIVA VA AVANTI

Nonostante tutto però il dialogo portato avanti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria va avanti. E «i numeri - osserva Tria - si fanno nelle trattative non si dicono in giro». Tenere i conti in ordine, così come auspicato più volte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è un obiettivo che Conte ribadisce di condividere: «Lavoriamo per l'interesse degli italiani - assicura - e non per compromettere l'interesse degli italiani». Ma scendere ancora, portando l'indebitamento alla soglia del 2% non trova la sponda né nella Lega né nei M5S. Ciascuno infatti rivendica le proprie misure bandiera: la riforma delle pensioni è confezionata, c'è solo da scegliere - è la tesi diffusa - quando presentarla alle Camere: «Stiamo valutando se inserirla qui o al Senato», spiega il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi, che annuncia anche che il pacchetto costerà però meno dei 6,7 miliardi previsti. E i risparmi, pari a circa un miliardo, confluiranno in quella dote da offrire per il negoziato con Bruxelles. Pronti ad andare avanti anche i pentastellati che però trovano maggiori difficoltà con la traduzione in norme del reddito di cittadinanza e che "inciampano" anche in un nuovo capitolo della polemica sulle tessere.

BCE: RISCHI AUMENTATI, MA NON C'È ANCORA CONTAGIO

Intanto la Bce osserva che «nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di Bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio». La buona notizia, soprattutto per gli altri partner Ue, è che «le perdite osservate sul mercato finanziario italiano negli ultime sei mesi con l'incertezza politica non si sono significativamente allargate ad altri Paesi dell'Eurozona» ma Roma certo non può stare tranquilla, secondo l'Eurotower.