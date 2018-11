Pensioni, il governo pensa a un emendamento su quota 100

Il governo non esclude di fare un emendamento alla manovra su quota 100. L'ipotesi è stata resa nota dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a margine di un convegno al Cnel. Durigon ha parlato di «due strade» per gli interventi sulle pensioni: o con l'emendamento alla manovra o con un dl a parte. «I conteggi che abbiamo quest'anno sono inferiori a 6,7 miliardi», ha poi aggunto il sottosegretario rispondendo ad una domanda sulle risorse necessarie per la riforma delle pensioni. La relazione tecnica, ha spiegato, ha indicato una cubatura minore dato che le uscite del pubblico impiego saranno inferiori a causa delle esigenze del settore.