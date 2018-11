IL CARO, VECCHIO CENTRALISMO DEMOCRATICO

Poi c’è la pletora di candidati, per una formazione che elettoralmente vale il 18%, sono francamente troppi. Ma sono tali perché le posizioni sono parcellizzate, perché ci sono idee troppo divergenti su come dovrebbe essere il Pd - tra il giovane Dario Corallo e Minniti ci passa tutto un arco costituzionale -, e perché la rivalità interna ha assunto toni talmente esacerbati da aver oltrepassato una normale dialettica correntizia, termine che fa orrore ai più ma che ben fotografa la deriva tribale cui è in preda il partito. Meglio sarebbe stato come si faceva ai tempi antichi, convocare il congresso e far eleggere direttamente il segretario, senza passare per la dirompente conta tra gli iscritti, facendo emergere una maggioranza e una minoranza che, a differenza d quanto avvenuto con Renzi, ma anche con molti segretari precedenti, si adegua al risultato invece che cominciare un minuto dopo a sabotarlo. Il richiamo può suonare come una bestemmia in chiesa, ma il Pd avrebbe tanto bisogno di riesumare il vecchio centralismo democratico, se no con il fatto che ognuno gioca in proprio si va inevitabilmente verso ciò che è già sotto gli occhi di tutti, ovvero l’implosione della forma partito.