Fico e la battaglia diplomatica con l'Egitto su Regeni

«Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il parlamento egiziano, fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo», ha annunciato il presidente della Camera, Roberto Fico, al Tg1.

VIA LIBERA ALLO STOP ANCHE DAI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente della Camera ha poi comunicato ai capigruppo della Camera la decisione di interrompere i rapporti parlamentari con l'Egitto e tutti i gruppi, si apprende al termine della riunione a Montecitorio, hanno aderito alla proposta. Fico ha definito un «atto giusto, forte e coraggioso» la decisione della Procura di Roma di iscrizione nel registro degli indagati di almeno cinque agenti della sicurezza nazionale egiziana. «Direi», ha continuato, «anche un atto dovuto. Visto che la Procura del Cairo non procede, è giusto lo faccia la Procura di Roma» ha affermato il presidente della Camera che alla domanda sull'auspicata collaborazione con le autorità egiziane per arrivare alla verità sul caso Regeni ha ricordato: «A settembre sono andato al Cairo. Avevo detto sia al Presidente Al Sisi sia al presidente del Parlamento egiziano che eravamo in una situazione di stallo: avevo avuto delle rassicurazioni. Ma ad oggi non è arrivata nessuna svolta».

SALVINI: «GOVERNO E CAMERE STANNO FACENDO IL MASSIMO»

Rispondendo ai cronisti del caso il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha spiegato: «Credo che il governo, con tutti i suoi esponenti e il parlamento, con tutti i suoi esponenti di maggioranza e opposizione, stiano facendo il massimo sul caso Regeni. Poi purtroppo governiamo in Italia e non in Egitto».