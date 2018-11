Gli esiti del sopralluogo nel fondo dei Di Maio

IL LAVORO IN NERO ALLA PIZZERIA DI POMIGLIANO

Emergono anche nuovi dettagli circa il passato lavorativo di Luigi Di Maio. Come scritto dal Fatto Quotidiano, l'attuale ministro aveva lavorato come cameriere a La Dalila una pizzeria di Pomigliano, per cui aveva realizzato anche il sito web. Di questa esperienza però non era stata fornita alcuna documentazione. Gli inviati di W L'Italia-Oggi e domani in onda su Retequattro hanno raggiunto la figlia del titolare che ha confermato che Di Maio avrebbe lavorato da loro senza contratto nel periodo 2011-2012. La donna però lo difende: «Con tutto quello che di buono sta facendo come ministro del Lavoro, voi vi attaccate a una cosa minima! Da una cosa minima state facendo una cosa esagerata».