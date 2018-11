La Chiesa e quella nostalgia per la Democrazia Cristiana

IL FALLIMENTO DEL RUINISMO

La verità è che tocchiamo il fondo del ruinismo. Di Camillo Ruini si riconosce unanimamente la straordinaria intelligenza della realtà (per molti era un mancato leader della Dc, mestiere che gli sarebbe risultato agevole anche per le buone ascendenze democristiane della famiglia). Purtroppo però la scelta cosiddetta del ruinismo ha fallito: via la Dc, cattolici sparsi in tutti i partiti e riuniti trasversalmente sui valori. È stato un disastro: i partiti cattolici da due, uno di destra e uno di sinistra, sono diventati una decina e nessuno rilevante. Le personalità cattoliche hanno monetizzato la loro notorietà con qualche giro in parlamento. L’unità sui valori nessuno l’ha vista, e nemmeno i valori. C’è stato un po’ di impegno contro le unioni civili finché non si è capito che al papa (giustamente) non gliene poteva importare di meno. Il film si chiude sulla scena da brivido di Matteo Salvini col rosario in mano, roba che se l’avesse fatta un deputato democristiano sarebbe stato espulso dalla Dc in un quarto d’ora.