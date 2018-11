Il M5s fa quadrato intorno a Luigi Di Maio

«LA STAMPA NON FA LIBERA INFORMAZIONE»

Il Movimento, in difficoltà dopo l'esplosione del caso Di Maio senior, torna così a ringhiare contro i giornali. «Il problema della stampa è che non sta facendo libera informazione disinteressata, ma sta compiendo un'opera di delegittimazione nei confronti di una forza politica per venire incontro agli interessi affaristici e politici degli editori. Il quarto potere è l'ultimo su cui possono contare i veri sconfitti alle elezioni. E lo esercitano in modo brutale, per il loro interesse esclusivo e a danno della qualità dell'informazione e dei cittadini». La strategia di «delegittimazione» del partito, stando al Blog, «colpisce a tutti i livelli. Colpisce i nostri sindaci, colpisce i nostri parlamentari. Colpiscono anche Luigi Di Maio in questi giorni, essendo immacolato usano i parenti sbattendo in prima pagina suo padre per storie di 10 anni fa. E attenzione non è che Luigi sia sotto accusa per aver aiutato il babbo mentre era ministro, come è stato per Renzi e Boschi ma per un vincolo di sangue» (qui il video di Di Maio che spiega perché attacca la stampa).

FICO: «LUIGI STA SUBENDO UN FANGO INCREDIBILE»

Anche il presidente della Camera Roberto Fico, che ha espresso forti critiche nei confronti dell'alleato leghista e del rifiuto del governo di siglare il Global compact, ha espresso solidarietà nei confronti del vicepremier e collega di partito. «Solidarietà a Luigi Di Maio che in questo momento sta subendo un fango incredibile», ha dichiarato il pentastellato. «Quando leggo articoli di stampa o ascolto una trasmissione non c'è mai niente che faccia riferimento a una colpa di Luigi, niente che faccia riferimento a una sua colpa né passata né nelle sue vesti di ministro. Questo non è modo di fare, non è più politica, sono attacchi personali ingiustificati, che nella nostra società fanno solo male, non hanno senso».