Solo gli stupidi non cambiano idea, ma i sovranisti esagerano

CAOS E POSIZIONI CONTRASTANTI SUL MODELLO DI TRUMP

Ma, a parziale scusante, bisogna anche dire che il cambiare idea non è una prerogativa tipica dell’attuale fase politica italiana. Se c’è un maestro del cambiare idea, uno Zelig nell’assunzione di posizioni cangianti e diametralmente contraddittoria speso in base all’interlocutore che si trova davanti, questo è il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump cambia talmente tanto idea da rendere un duro esercizio stargli vicino. Sarà per questo che gli uomini della sua amministrazione cambiano con un tasso superiore a quello con cui Maurizio Zamparini cambiava gli allenatori del Palermo. Caos e posizioni contrastanti sono dunque all’ordine del giorno. L’ultima, che tra l’altro ci riguarda? Per una Fed che mette l’Italia tra i fattori di rischio sistemico, c’è una sottosegretaria al Tesoro, Sigal Mandelker, per altro priva di deleghe sulla materia, che apre al possibile acquisto dei nostri titoli di Stato. Anche per loro mettersi d’accordo prima non sarebbe male.