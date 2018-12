L'agenda delle manifestazioni contro il governo

Il J'ACCUSE DI CONFINDUSTRIA VICENZA

Il fronte contro la manovra rappresenterà tutto il mondo dell'impresa: martedì sfileranno infatti Confartigianato, Confcommercio e Confindustria. Nei giorni scorsi, il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, ha accusato il governo di «giocare d'azzardo sulla pelle degli industriali e di isolare il Paese dal resto del mondo». «L’Europa», ha aggiunto, «ce la stiamo facendo nemica con una sfrontatezza che non ha nulla a che vedere con il farsi valere, ma che è buona solo per fare battutine per un post su Facebook». Quindi, Vescovi ha chiesto retoricamente all'esecutivo: «Dov’è il tema della crescita? Dove sono gli investimenti? Un piano di politica economica e industriale di medio-lungo termine c’è? Quali sono le direzioni in cui il governo vuole far sviluppare il Paese?». Parole con un peso significativo: con più di 2.000 imprese associate, Confindustria Vicenza è una delle prime organizzazioni territoriali dell'intero sistema Confindustria.

LA PETIZIONE ONLINE DI FEDERMECCANICA

Rinuncia alla piazza reale puntando a quella virtuale Federmeccanica, impegnata da qualche tempo in una raccolta firme indirizzata a Conte, Di Maio e al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, per chiedere una migliore alternanza scuola-lavoro. «Serve personale qualificato e non si trova. Il 48% delle nostre Imprese non riesce a reperire sul mercato candidati con il profilo richiesto», chiede Federmeccanica che poi ricorda al governo il ridimensionamento in manovra delle misure a sostegno dell'industria 4.0 (cavallo di battaglia di M5s): «Occorre riconoscere il credito di imposta, o misure equivalenti, per le spese fatte dalle aziende per l’alternanza e la formazione del personale funzionale all'Industry 4.0».