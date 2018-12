Cosa ha detto Conte dopo l'incontro con Juncker

Il meeting era stato preceduto da aperture da parte del governo su un possibile aggiustamento del rapporto deficit/Pil al 2%. E anche sabato primo dicembre il vicepremier Luigi Di Maio, andando in questa direzione, aveva assicurato: «Nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perché noi non tradiremo gli italiani, possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e compromessi che vogliamo». Venerdì sera Conte aveva già spiegato come «una procedura d'infrazione» non fosse «auspicabile, perché ci metterebbe in difficoltà e può creare fibrillazione» sui mercati. Dicendosi fiducioso in un accordo visto il clima «proficuo, operativo e costruttivo», aveva poi assicurato: «Stiamo lavorando per rifare la manovra, fermo restando che crediamo di essere nel giusto».