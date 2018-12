Anche Luigi Di Maio apre a Bruxelles sulla manovra

Di Maio ha però difeso il cavallo di battaglia del M5s, il reddito di cittadinanza: «Ogni giorno ci sono nuove ipotesi sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza come è partito così arriva». «È una misura», ha proseguito, «che arriverà alle persone che vorranno mettersi in gioco per trovare lavoro e noi, come Stato, proporremo loro un lavoro e se non lo accetteranno perderanno il reddito». Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, si tratta di una misura «di politiche attive del lavoro, che darà sgravi alle imprese che assumeranno dalla platea del reddito di cittadinanza». In altre parole, «se un'impresa assume chi prende il reddito avrà uno sgravio fiscale pari al reddito di cittadinanza che prendeva quella persona».

AUTONOMIA DEL VENETO IN TEMPI CERTI

Il capo del Movimento ha anche assicurato che l'autonomia del Veneto è una priorità che sarà affrontata nei primi consigli dei ministri di dicembre, «perché i veneti», ha ricordato, «hanno votato un referendum che non deve essere disatteso». Di Maio ha aggiunto: «Non perderemo o prenderemo tempo: i veneti avranno l'autonomia in tempi certi».

PIL IN CALO? «COLPA DEL PD»

Circa poi gli ultimi dati del Pil italiano in calo, il vicepremier ha sottolineato: «È logico che l'economia si fermi se l'ultimo governo del Pd ha fatto una manovra insipida che non aveva alcun investiment. Poche centinaia di milioni di euro messe dal Pd mentre noi mettiamo 37 miliardi. I soldi ci sono per far ripartire l'economia ma bisogna mettersi in testa che è proprio perché in questi anni si continuava a tagliare dai servizi essenziali, la sanità, il welfare, il motivo per cui la gente si è impoverita».