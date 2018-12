La Toscana è laboratorio per i piani di Renzi

LE MANOVRE NEL CENTRODESTRA IN TOSCANA

In regione si registra anche una gara tra cinque stelle e Lega che vorrebbe conquistare il fortino grillino di Livorno. Mentre nella coalizione di centrodestra, Forza Italia punta a imporre Paolo del Debbio come candidato alle elezioni regionali del 2020 in alternativa a Susanna Ceccardi, fedelissima di Matteo Salvini che le ha affidato la gestione del Carroccio in Toscana. Per farlo passare, però, i forzisti dovrebbero appoggiare il nome (non ancora individuato) del candidato leghista alla prossime Comunali di Firenze. Nel frattempo, è partita una manovra trasversale per far confluire su Del Debbio la costola di fuoriusciti vicini a Renzi. Il problema è che nessuno ha ancora chiaro se si voterà in concomitanza o dopo le Europee. Nel frattempo, le stesse prove di "Nazareno alla toscana" possono servire per accaparrarsi più poltrone possibili anche nelle società partecipate dagli enti locali.