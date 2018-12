La nostalgia del fascismo degli amministratori locali

Non ci sono solo le cene di Avanguardia nazionale. In Italia si susseguono episodi di esaltazione del fascismo, una tendenza che preoccupa, anche perché non risparmia nemmeno le sedi delle istituzioni come i Municipi. Il 27 novembre, per esempio, il pm di Verona ha chiesto il giudizio immediato per il consigliere comunale di centrodestra Andrea Bacciga, in riferimento al saluto romano indirizzato alle attiviste di Non una di meno, compiuto durante il consiglio del 26 luglio scorso. A Bacciga viene contestata la violazione della legge Scelba, cioè l’apologia di fascismo. ​Per quel gesto ora rischia la reclusione fino a tre anni. Il consigliere scaligero non è nuovo a provocazioni di questo tipo. Autodefinitosi un «identitario» e da sempre vicino a Fortezza Europa, il gruppo che raccoglie ex aderenti a Forza Nuova, Bacciga citò addirittura il Duce per rispondere a chi invocava le sue dimissioni. Mentre un anno fa decise di donare alla Biblioteca civica libri di estrema destra come Militia, Sergio Ramelli: quando uccidere un fascista non è reato e I leoni morti.