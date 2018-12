La bufala della votazione con la Blockchain in Sierra Leone

La Sierra Leone però, come abbiamo visto, non ha usato un sistema basato sulla Blockchain. Ma allora è tutta una bufala? Fino a un certo punto sì, ma c'è una spiegazione: Agora (l'azienda svizzera che ha sviluppato il sistema) ha agito come osservatore internazionale nei territori occidentali della Sierra Leone. Nell'espletare il suo compito di osservatore ha testato la Blockchain come sistema di controllo indipendente. Non è stata usata per le votazioni in Sierra Leone, ma solo testata (dagli stessi sviluppatori) in una determinata zona. Sia chiaro, è vero ci sono Paesi che stanno testando eventuali potenzialità del sistema. E ripeto, ammetto la mia ignoranza, non sono in grado di darvi un parere spassionato sull'argomento. Ma quello che conta è fare chiarezza: in Sierra Leone non è stata usata la Blockchain per votare. In Italia esiste un Comitato per i requisiti del voto in democrazia. Una delle poche voci che muove critiche esplicite in maniera sufficientemente chiara. Per il resto sembra che tutti ne siano entusiasti, senza però averne chiaro il funzionamento.