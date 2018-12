Giulia Grillo rimuove Roberta Siliquini dal Consiglio superiore della Sanità

Revocata la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità (Css), organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata presa dal ministro Giulia Grillo, con la pubblicazione di un decreto di revoca in data odierna. Il ministero, si apprende, ha inviato una lettera con la revoca delle nomine. La presidente uscente del Css, che sarebbe dovuto restare in carica per tre anni, è Roberta Siliquini. Ex direttrice della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'Università di Torino, la Siliquini era stata nominata per la prima volta nel Consiglio nel 2014. Rinnovata nel dicembre 2017 dal ministro Beatrice Lorenzin, era stata eletta presidente per acclamazione.