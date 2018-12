Manovra: scusate elettori, abbiamo scherzato

MANOVRA SEMPRE PIÙ ANNAQUATA NELLE SUE RIFOME CHIAVE

Sta di fatto che il risultato del macroscopico passo indietro è un tantino surreale: ci sono ancora pochi giorni per licenziare la manovra, ma non abbiamo la minima idea di che forma prenderà. Ci dovrebbero essere quota 100, flat tax e reddito di cittadinanza, cioè i cavalli di battaglia dei due alleati, ma talmente annacquati che alla fine sarà come non ci fossero. O, per lo meno, avranno un impatto e una platea così limitata da risultare marginali. Di Maio, Salvini e la loro montagna di propositi bellicosi verranno riportati a mansuetudine come san Francesco con il lupo, e finirà che Conte, secondo la letteratura bollato come uomo senza qualità, si intesterà quell’accordo con Bruxelles che dovrebbe evitarci la procedura di infrazione diventando di colpo un gigante in questa assise di nani (per ora, senza ballerine).