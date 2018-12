Il padre di Di Maio ha chiesto scusa difendendo il figlio

«Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero», ha proseguito Antonio Di Maio, «ma l'ho fatto perché in quel momento non trovavo altre soluzioni a una situazione difficile». E ancora: «Mi prendo tutte le responsabilità e sono pronto a rispondere dei miei errori, ma dovete lasciar stare la mia famiglia. Essere un piccolo imprenditore non è facile soprattutto quando le commesse non vengono pagate. Quando c'è crisi e a volte si ha paura di non poter andare avanti».

«NON ESISTE ALCUNA ELUSIONE FRAUDOLENTA»

Quanto al debito, che l’Agenzia di riscossione (prima Equitalia) non ha mai riscosso in 10 anni, lui ha ricostruito: «Non esiste nessuna elusione fraudolenta. Nel 2006 ho deciso di chiudere la mia azienda per debiti tributari e previdenziali che non ero in grado di pagare. Non vi era altra strada che chiudere. Ma non ho sottratto i miei beni alla garanzia dei creditori».