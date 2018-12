Salvini e gli ostacoli alla revisione della Fornero

I LIMITI AL SUPERAMENTO DELLA FORNERO

Tornando all'ipotesi di quota 104, il professor Brambilla è ferale nell'evidenziare i limiti economici che impediscono il superamento della Fornero dall'oggi al domani. «Ci sono due elementi pratici di cui tenere conto», ha spiegato al Corriere, «a gennaio l’Inps non può ricevere in un sol colpo quasi 300 mila nuove domande di pensionamento, l’altro punto è che un meccanismo del “liberi tutti” costerebbe più di 7 miliardi». A entrambe le obiezioni, Salvini ha sempre ribattuto (per esempio, a Non è l'Arena lo scorso 23 settembre, a 28'00'' circa) rispondendo: «Sono 6-7-8 miliardi? Io li spendo a prescindere dallo “0 virgola”. Se l’anno prossimo diamo il diritto alla pensione a 3 o 400 mila italiani, ci saranno finalmente 3 o 400 mila giovani che invece di scappare in Germania, in Svizzera, in Australia, Londra o chissà dove per cercare un lavoro potranno rimanere in Italia a mettere su famiglia. Quindi, sulla legge Fornero spenderemo tutto ciò che deve essere speso».

COSA NON TORNA NELLE TESI DI SALVINI

Una tesi che presenta almeno due punti deboli: anzitutto non è detto che per ogni pensionato si crei un posto da occupare. Inoltre, anche nella migliore delle ipotesi, mentre la platea dei pensionati crescerebbe di colpo di 3-400 mila unità, quella dei lavoratori (chi materialmente paga le pensioni) resterebbe sostanzialmente inalterata (lo scambio è 1 a 1) e si troverebbe sulle spalle un fardello contributivo maggiore. La questione era stata esaminata tempo addietro, nell'agosto 2016, dall'Ufficio parlamentare di Bilancio chiamato a esprimersi sulle proposte di flessibilità “Damiano” e “Boeri”. In quell'occasione, oltre a ricordare che le forze di lavoro di generazioni differenti sono complementari più che sostituibili (teoria ripresa da diverse ricerche), dato il cambiamento delle competenze e delle professioni, si evidenziava che un pensionamento di massa per liberare posti di lavoro creerebbe immediatamente solo maggiore spesa per pensioni che, se finanziata a ripartizione come avviene in Italia, assorbirebbe maggiori risorse fiscali e contributive, con effetti distorsivi sia sul lato dell’offerta di lavoro sia sul lato della domanda.