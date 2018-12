Tutti i punti oscuri del reddito di cittadinanza

Anche il programma elettorale con cui Movimento 5 Stelle si è presentato alle Politiche del 4 marzo era piuttosto fumoso e si limitava a enunciare lo stanziamento di «oltre 2 miliardi per la riforma dei centri per l'impiego», senza però fare riferimento alle cifre da allocare per la misura in sé, cioè l'assegno da 780 euro al mese per chi è disoccupato e in situazione di indigenza. A chi chiedeva lumi in merito veniva puntualmente risposto che le coperture erano già state trovate da cinque anni.

IL DISEGNO DI LEGGE DEL 2013

In effetti, il 29 ottobre 2013, i grillini depositarono il disegno di legge 1148 sul reddito di cittadinanza, con – all'articolo 20 – una indicazione sommaria di costi e coperture: «Agli oneri derivanti dall’attuazione, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l’anno 2015 e di 16.113 milioni di euro per il 2016», si legge nel testo, «si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali; le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del ministero della Difesa sono accantonate per essere riassegnate all’entrata del bilancio dello Stato; ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro 3.500; a decorrere dal primo gennaio 2015 è istituita un’imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato...».

LE COPERTURE? «SONO GIÀ STATE BOLLINATE»

Insomma, si era convinti che bastasse razionalizzare la spesa, colpendo il settore della Difesa e i costi della politica romana, con l'aggiunta della tassa sul gioco d'azzardo e una patrimoniale di montiana memoria, perché si coprisse la misura. Il 4 marzo 2015, uno dei maggiori frontman del Movimento, Alessandro Di Battista, annunciò in modo tronfio: «La proposta costa 15,5 miliardi e le coperture sono già state ottenute e bollinate dalla Ragioneria dello Stato».