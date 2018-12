Qual è la differenza tra audizione e informativa

Polemiche e a tratti momenti di tensione in commissione Bilancio alla Camera all'inizio dell'intervento del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il titolare del Mef si è infatti presentato sostenendo di non voler rispondere ad alcuna domanda sulla manovra: «Non ho aderito a un'audizione, ma a un'informativa. Il tema è da informativa non da audizione, non sono in grado di fare un'audizione. Se non siete d'accordo me lo dite e io, non vi offendete, me ne vado». Le opposizioni, Pd in testa, hanno evidenziato come l'ordine del giorno ufficiale prevedesse un'audizione del titolare del Tesoro, che implica un dibattito, e non solo un'informativa.