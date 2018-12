Il Consiglio superiore di sanità e le nomine politiche

LA REGOLA DELLO SPOIL SYSTEM È BIPARTISAN

Provo ad abbozzare la risposta più semplice: perché se la vostra nomina deriva da una scelta politica non si vede perché la stessa politica quando lo ritiene non la possa revocare. Si chiama spoil system, e ci risulta che anche altrove non venga attuato trattando chi lo subisce con tutti i riguardi. Poi naturalmente è a discrezione dei nuovi governanti ricorrervi e in che misura. In passato ci sono stati ministri che si sono astenuti dal cambiare, altri come Beatrice Lorenzin che hanno tinteggiato di rosa il Consiglio.

LA NOMINA DI MEDICI "AMICI" È UNA CONSUETUDINE

Ora, a scanso di equivoci e per non fare i sepolcri imbiancati, occorre dire che nel Consiglio superiore di sanità era consuetudine nominare i medici amici dei politici al potere. Nessuno scandalo, per carità. Ci si fida di chi si conosce. Infatti Silvio Berlusconi nominò Alberto Zangrillo, ovvero il suo medico personale, uno di quelli sinceramente convinto che il Cav possa tranquillamente superare il traguardo dei 100. Con ciò restando prudentemente al di sotto della soglia del «tecnicamente immortale» su cui si sbilanciò la buonanima di Umberto Scapagnini, il predecessore di Zangrillo, medico forzista (nel senso di iscritto e parlamentare di Forza Italia). Naturalmente, di fronte al colpo di spugna della Grillo (che radioso segno del destino chiamarsi come il fondatore del Movimento 5 stelle), una domanda sorge spontanea: ma quelli che verranno nominati saranno migliori di quelli che lasciano? Giusta preoccupazione, ma al momento non dirimente. Lo scopriremo solo vedendoli all’opera, immaginiamo anche con il preciso mandato di rivitalizzare un organismo la cui utilità, a sentire i suoi stessi componenti, è quasi pari a quella del famigerato Cnel.