Altro che fuori dal Pd, Emiliano ha un doppio progetto politico

Tornando al procedimento aperto a Palazzo dei Marescialli, la Costituzione all'articolo 98, terzo comma, recita: «Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero». Norma poi trasferita nella legge sull'ordinamento giudiziario del 2006. La Consulta, sollecitata dalla stessa sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (Csm), ha ribadito il principio lo scorso luglio, spiegando che Emiliano poteva essere sanzionato in quanto iscritto o partecipe «in modo sistematico e continuativo» alla vita di un partito politico. Un'ipotesi da sempre rigettata dai legali del governatore, perché contraria all'articolo 3 della stessa Carta, che invece prevede il massimo accesso dei cittadini alla vita politica e associativa nel nostro Paese.

A RISCHIO L'ANZIANITÀ - E QUINDI LA PENSIONE - MA IL CSM È DIVISO

Nella serata di lunedì 3 dicembre, Emiliano ha annunciato: «Per ragioni legate al mio ruolo di magistrato, sia pure in aspettativa per mandato elettorale, devo comunicare la mia decisione, dolorosa ma inevitabile, di non rinnovare l'iscrizione al Pd, in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia». Come detto, alla sezione disciplinare del Csm, che si riunirà il 6 dicembre, questo passo non basta per chiudere il procedimento. Il governatore rischia comunque una sanzione che varia tra ammonimento, perdita dell'anzianità (con non pochi riflessi sulla pensione e sull'avanzamento di carriera), sospensione, destituzione. Nella scorsa consiliatura il procuratore generale Carmelo Sgroi chiese la pena più lieve, l'ammonimento. Ma rispetto al passato Emiliano può contare su due fattori: l'attuale Csm, a differenza di chi l'ha preceduto e che aveva chiesto anche al parlamento di intervenire sulla materia, non è così ferreo sulle incompatibilità dei magistrati che scendono in politica. Se non bastasse, rumors dal Palazzo dei Marescialli, dicono che i membri del consesso (accanto al vicepresidente David Ermini, ex parlamentare Pd, ci sono Fulvio Gigliotti, Piercamillo Davigo, Marco Mancinetti, Corrado Cartoni e Giuseppe Cascini) sarebbe diviso sul da farsi.