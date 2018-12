Di Maio ha sciolto l'azienda di famiglia Ardima srl

Il vicepremier Luigi Di Maio, a quanto si apprende da fonti M5s, ha sciolto l'azienda di famiglia Ardima srl nominando il fratello Giuseppe liquidatore. Di Maio già il 3 sera aveva annunciato che avrebbe liquidato l'azienda di famiglia, cosa che ha messo in atto il 4 dicembre insieme alla sorella Rosalba. Dall'atto si evincono «le ragioni per le quali risulta conveniente e opportuno sciogliere anticipatamente la società e porla in liquidazione. In particolare la prolungata inattività rende necessario procedere allo scioglimento anticipato».

AL VIA LA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI

Saranno notificati nelle prossime ore ad Antonio Di Maio e a sua sorella gli atti dell'avvio del procedimento per l'abbattimento dei manufatti abusivi e per la rimozione dei rifiuti presenti sul terreno a Mariglianella di comproprietà del papà e della zia del vicepremier Luigi. Stamattina, gli atti sono stati consegnati all'ufficio protocollo del Comune di Pomigliano d'Arco, dove risiede Antonio Di Maio, e inviati per raccomandata anche al Comune di Loano (Reggio Emilia), dove vive la sorella dell'uomo.