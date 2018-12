In bilico la candidatura di Minniti alla segreteria del Pd

Che non sarebbe stato un 'matrimonio' semplice lo si era capito dalla difficoltà di ufficializzarlo: Marco Minniti ci aveva pensato settimane, prima di candidarsi alla segreteria del Pd; indipendente, ma voluto dai renziani. Ora l'ex ministro dell'Interno avrebbe messo in stand by la sfida, annullando la partecipazione a tutte le trasmissioni tv e radiofoniche per i prossimi tre giorni. La notizia sta circolando con insistenza in ambienti del partito, legata a una certa irritazione tra gli esponenti più vicini a Minniti per il ruolo marginale che starebbe giocando l'area Renzi nella partita. Persino la raccolta di firme nel territorio, necessaria per presentare la candidatura, non procederebbe come dovrebbe.