Rinviati i bandi Tav, Toninelli: «C'è l'intesa con Parigi»

LA FRANCIA PRONTA A VIETARE IL FREJUS AGLI EURO 4

Intanto Parigi intende interdire il Traforo autostradale del Frejus ai mezzi pesanti Euro 4, al raggiungimento della soglia minima del 2% sul totale dei transiti. E, per incentivare il rinnovo delle flotte verso mezzi meno inquinanti, propone l'applicazione dal primo aprile di un sovrapedaggio del 5%. Le proposte sono state avanzate dalla delegazione francese nel corso della riunione della Commissione Intergovernativa del Traforo. Su sollecitazione della Regione Piemonte, la delegazione italiana ha evidenziato come la data risulti troppo ravvicinata per poter informare correttamente le associazioni di categoria, richiedendo (come già avvenuto per gli Euro 3) l'istituzione di un tavolo tecnico. «Occorre valutare la percentuale minima sui volumi totali e rivedere la data di effettiva applicazione della sovrattassa per non penalizzare eccessivamente le nostre imprese», ha commentato l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, «La vicenda evidenzia ancora una volta come sia indispensabile procedere con la realizzazione della Torino-Lione per dare un'alternativa ecologica e sostenibile al trasporto delle merci su gomma».