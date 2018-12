La rivolta del parlamento contro la manovra che non c'è

Fabio Rampelli è stato il più duro: quella in corso è una «mortificazione del Parlamento», «un mezzo disastro e fallimento». Ma uno per uno, partito dopo partito, tutti i rappresentanti delle opposizioni dopo l'audizione del ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio hanno annunciato l'abbandono dei lavori. Il ministro dell'Economia arrivato direttamente dall'Eurogruppo dove sono state approvate le nuove regole per le banche dell'Eurozona, si è presentato alla Camera dei deputati, dicendo semplicemente: «Per quanto mi riguarda posso dire che sono in atto studi e simulazioni per cercare di capire quali siano i margini e trovare possibili soluzioni condivise. Quello che stiamo analizzando per ora sono solo opzioni possibili e fino a quando non ci sarà una decisione politica rimangano solo possibili». A questo punto le opposizioni si sono chieste di che cosa stessero discutendo visto che sul tavolo della legge di bilancio non c'è ancora nessuna cifra certa e il governo sta discutendo ancora con l'Ue su come ridurre il debito, il deficit attorno al 2% e quanto far pesare le promesse elettorali di quota 100 e reddito di cittadinanza senza far traballare pericolosamente le finanze nazionali.