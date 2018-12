Cosa ha detto Tria sulle possibili modifiche alla manovra

«C'è una interlocuzione con la Commissione Ue, un dialogo che diventa sempre più costruttivo con la finalità di riuscire a evitare, se possibile, che l'Italia entri in una procedura di infrazione per deficit eccessivo», ha detto Tria, spiegando che «sono in atto simulazioni per capire quali sono i margini per trovare soluzioni condivise». Inoltre, ha aggiunto il ministro, «sono alla studio altre misure che non intaccheranno i provvedimenti che state realizzando». «Si tratta di vedere qualche altra misura aggiuntiva» che andrà ad agire «in parte sull'attivazione di misure di flessibilità». Ancora, nell'interlocuzione con la Commissione Ue sulla manovra «è stata aumentata la previsione delle possibili dismissioni di asset al fine di garanzia della discesa del debito», e «forse in quell'ambito è possibile fare qualcosa».

I GRUPPI DI OPPOSIZIONE ABBANDONANO I LAVORI

L'informativa di Tria si è conclusa bruscamente un'ora e un quarto dopo il suo inizio, con i gruppi di opposizione Pd, Fi, Fdi e LeU che hanno abbandonato i lavori della Commissione. «Non c'è gran senso nel proseguire», ha detto il dem Luigi Marattin, «dal momento che Tria in modo confuso ci ha detto che prosegue una trattativa con l'Ue sul fondo» su pensioni e reddito «che rappresenta il cuore della manovra». Fabio Rampelli di Fdi ha parlato di «mortificazione del parlamento» e di «un mezzo disastro e fallimento». La maggioranza punta a chiudere l'esame degli emendamenti in nottata e votare il mandato ai relatori per l'Aula, dove la legge di bilancio è attesa il 5 dicembre alle ore 20.