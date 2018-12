Il procuratore Spataro contro i tweet di Salvini

Il Procuratore di Torino Armando Spataro chiede al ministro degli Interni Matteo Salvini di non divulgare notizie (in parte false) sulle indagini e sulle operazioni di polizia mentre queste sono ancora in corso. La vicenda riguarda il tweet di questa mattina in cui il leader della Lega annunciava 15 arresti di mafia riguardanti la criminalità organizzata nigeriana a Torino. Il tweet, scrive Spataro in una nota, ha fatto sorgere «rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso», specificando inoltre che le notizie riportate da Salvini sono in parte false. Non a tutte le persone destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare, ha spiegato il magistrato, è costestato l'articolo 416 bis (l'associazione di tipo mafioso), non sono quindici e, comunque, alcune sono ancora ricercate. Nella nota Spataro osserva che «la diffusione della notizia» da parte del ministro «contraddice prassi e direttive vigenti nel Circondario di Torino secondo cui gli organi di polizia giudiziaria che vi operano concordano contenuti, modalità e tempi della diffusione della notizie di interesse pubblico, allo scopo di fornire informazioni ispirate a criteri di sobrietà e di rispetto dei diritti e delle garanzie spettanti agli indagati per qualsiasi reato».