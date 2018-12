I sondaggi politici del 3 dicembre 2018

L'inchiesta de Le Iene sul padre di Luigi Di Maio si è fatta sentire, ma non per il segno meno. Anzi. Secondo i sondaggi Swg per La7 pubblicati il 3 dicembre il M5s ha fatto registrare un'oscillazione positiva di quasi un punto. I grillini sono infatti passati dal 26,5% del 26 novembre al 27,3% dell'inizio dicembre. È presto però per dire se ci si trova davanti a un'inversione di tendenza o a un momento passeggero. I M5s dopo il 4 marzo ha mostrato un andamento negativo con rari recuperi. Solo il 26 novembre aveva messo a segno un +0,1 rispetto a metà del mese.