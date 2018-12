Gli ultimi emendamenti alla manovra

IMMIGRATI ESCLUSI DALLA CARTA FAMIGLIA

Tra le misure, è passata anche la proposta della Lega di togliere la carta sconti alle famiglie di immigrati. L'emendamento limita la platea dei destinatari della carta istituita nel 2016 per i nuclei italiani o "stranieri" residenti in Italia alle sole famiglie italiane «ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Ue». Rispetto alla norma precedente rimane il vincolo dei tre figli a carico, ma viene alzato il limite di età da 18 a 26 anni. Scompare anche il riferimento all'Isee per definire le modalità di rilascio affidate a un Dpcm.

CONGEDO DI MATERNITÀ: SÌ AL SISTEMA ALTERNATIVO

Novità in vista anche per i congedi di maternità e paternità. Le donne che lo vorranno (con via libera del medico) potranno rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi 'in dote' l'intero periodo di astensione di cinque mesi a dopo il parto. Il nuovo sistema viene proposto come 'alternativa' all'attuale, che impone invece l'obbligo di astensione (di uno o due mesi) prima della nascita del bambino. Il congedo di paternità invece, ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio, è passato da quattro a cinque giorni.