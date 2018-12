«IL PD VA CAMBIATO NON PICCONATO CON LE FURBIZIE»

«Spero che qualcuno non abbia deciso di distruggere il Pd e stia giocando a un gioco macabro, e non dobbiamo permetterlo. Il Pd va cambiato, non picconato con le furbizie. Distruggerlo ora o puntare a dividere credo sia un immenso regalo al M5s e Salvini», ha dichiarato Zingaretti, presidente della regione Lazio, in una intervista a Radio Radio. «Le difficoltà del governo devono portare a essere più seri e responsabili», ha proseguito, «Vedo masse immense di persone che vogliono combattere: non si può sputare in faccia alle speranze, alle ansie, alle passioni di milioni di persone che vogliono cambiare. Ma noi spesso vediamo un gioco sulla pelle di questo movimento, che va cambiato, va voltata pagina. Siamo dentro a un Congresso che ha questo obiettivo. Io farò di tutto per cambiarlo, allargarlo, rilanciarlo e farne il perno dell'alternativa», ha concluso, «Non vorrei che proprio perché questo sta avvenendo qualcuno possa averne paura».