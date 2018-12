Marco Minniti, Matteo Renzi e la psicoanalisi

MINNITI AVREBBE DOVUTO DIFFIDARE DELL'ENDORSEMENT DI RENZI

Ebbene, leggendo i retroscena che preludono al possibile ritiro di Marco Minniti nella corsa alla segreteria del Pd, mi sono venuti in mente Stalin e la psicanalisi. Forse perché la formazione dell’ex ministro dell’Interno è genuinamente (e crediamo anche orgogliosamente) comunista - fu nella Fgci quando la federazione giovanile era un incubatore di talenti e poi segretario del partito a Gioia Tauro – forse perché allora, ancorché laureato in filosofia, condivideva il giudizio, non certo i metodi, del dittatore sull’indagine del profondo. Altrimenti non si spiega la sua odierna meraviglia sulla tiepidezza con cui Matteo Renzi sta accompagnando la sua corsa, dopo che lo stesso ex premier aveva indicato proprio in lui il suo candidato per la segreteria