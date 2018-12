Minniti si ritira dalle primarie del Pd

A lanciare ufficialmente la candidatura di Minniti a metà ottobre erano stati tredici sindaci, tra cui Dario Nardella (Firenze), Antonio De Caro (Bari), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), e Giorgio Gori (Bergamo). La presenza di Nardella, soprattutto, aveva rafforzato le ragioni di chi sosteneva che Minniti era il cavallo su cui avrebbe puntato la corrente renziana, ancora molto forte dentro il partito. Ma qualcosa non ha funzionato e Minniti si è trovato a correre contro Nicola Zingaretti da una posizione minoritaria. I rapporti tra i due, d'altronde, sono sempre stati altalenanti. Basti pensare che il 5 marzo del 2018, dopo la bruciante sconfitta alle elezioni, Renzi aveva citato proprio il seggio di Pesaro, dove correva Minniti, per dimostrare che la debacle non era dovuta semplicemente alla sua figura, ma aveva motivazioni diverse e più ampie.

LA BIOGRAFIA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI DI GENTILONI

Classe 1956, calabrese, Minniti è forse uno degli ultimi politici che possa vantare di essere cresciuto alla scuola della Fgci, la federazione giovani del Pci. Cresciuto sotto l'ala di Massimo D'Alema, prima di essere nominato ministro è stato deputato, senatore, ha coperto incarichi di crescente responsabilità all'interno del suo partito (Pci-Pds-Ds e infine Pd). Per la maggioranza degli italiani, però, è il ministro degli Interni del governo Gentiloni, tra i più popolari di quella compagine governativa soprattutto per le sue politiche a favore della riduzione dell'immigrazione. Grazie ad accordi con le autorità libiche, Minniti è riuscito a ridurre le partenze dalle coste africane (la riduzione degli sbarchi di cui si vanta Salvini è frutto soprattutto di quelle intese) e il decreto che porta il suo nome (insieme a quello del ministro Orlando) ha ridotto le garanzie per i migranti (c'è solo un grado di giudizio per i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro il diniego) e alllargato la rete dei centri di detenzione. Per questo motivo Minniti è molto popolare tra chi, nel centrosinistra, è convinto che si debba rispondere all'offensiva della Lega sui temi della sicurezza riconoscendo il disagio delle fasce più deboli della popolazione rispetto al fenomeno dell'immigrazione. E per lo stesso motivo è molto criticato, fuori e dentro al Pd, tra chi interpreta queste politiche come sbagliate perché estranee alla storia della sinistra e dannose perché, di fatto, giustificano lo scivolamento a destra del Paese.