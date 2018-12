L'analisi costi-benefici sulla Tav pronta entro dicembre

«Noi chiediamo un impegno più forte di tutto questo governo e non solo della Lega. E ricordiamo a Salvini che in ballo ci sono posti di lavoro, che ci sono i lavoratori di mezzo», ha aggiunto Provvisiero. Al governo «noi non abbiamo chiesto di riaprire i cantieri ma di non fermarli perché, lo ricordo, i cantieri sono già aperti. Cosa ci hanno riposto? Di non preoccuparci». Parole che non hanno tranquilizzato le imprese di costruzione. «Non siamo convinti al 100%. Non abbiamo date certe ma abbiamo chiesto al governo di terminare l'analisi costi benefici entro dicembre: su questo ci hanno dato delle speranze, siamo ottimisti». Anche se in 25 anni di analisi «ne sono state fatte già tante», ha concluso Provvisiero. «Credevamo che non fosse più necessario farne. Il governo ci ha però assicurato tempi brevissimi».

IMPRESE RAPPRESENTATE IN COMMISSIONE

A parlare di tempistiche è stato anche il presidente di Confesercenti Piemonte Giancarlo Banchieri che ha assicurato: «Entro il 31 dicembre sarà terminata l'analisi costi/benefici italiana, poi la dovremo condividere con la Francia e con l'Europa. Di Maio ha però preso l'impegno di chiudere tutto entro le Europee». «Avremo anche noi imprese un rappresentante nella commissione costi-benefici in cui saranno rappresentati anche i No Tav», ha aggiunto Banchieri alla fine dell'incontro a Palazzo Chigi.