Ecotassa: il governo frena dopo le proteste

Spunta a sorpresa nella legge di bilancio un bonus malus per le auto in base alle emissioni di Co2 ed è subito protesta. La novità è arrivata con un emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera (qui l'approfondimento sull'impatto per Fca). Dal primo gennaio 2019, secondo la norma, ci sarà un'imposta crescente - dai 150 ai 3.000 euro - se si immatricolerà un'auto nuova con emissioni superiori ai 110 g/km, mentre sarà dato un incentivo - da 6.000 a 1.500 euro - per i veicoli con emissioni tra 0 e 90 g/km di CO2. «Io sono contrario ad ogni ipotesi di nuove tasse sull'auto che è già uno dei beni più tassati», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio anch'io, mettendo in difficoltà per primo il M5s mentre la Lega annunciava di voler togliere l'emendamento quando la manovra approderà in Senato. «A proposito del bonus malus sulle automobili introdotto nella manovra economica alla Camera, pur condividendo il fatto che vada incentivato l'acquisto di auto elettriche, siamo però contrari ad un aggravio di costi per chi acquista auto di normale dotazione. Pertanto cambieremo la norma al Senato», ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

TAVOLO AL MINISTERO PER RISCRIVERE LA NORMA

«Ho deciso di convocare un tavolo tecnico al ministero dello Sviluppo economico, per migliorare gli incentivi per l'auto elettrica, ibrida e a metano, con i costruttori, a partire da Fca, e con le associazioni dei consumatori. Insieme troveremo la soluzione giusta per centrare due obiettivi: proteggere noi e i nostri figli dall'inquinamento, senza pesare sul portafogli», ha scritto su Facebook il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio dopo le polemiche.