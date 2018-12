C’è un solo Paese europeo immune ai gilet jaunes: l’Italia

Emmanuel Macron non ha ancora capito l’enorme pericolo rappresentato dalla rivolta dei gilet jaunes e si comporta da quell’enarca che è: concessioni tecniche, di facciata accompagnate da durezza sprezzante per la chienlit, la cagnara, come diceva Charles De Gaulle. Risultato: la protesta continua ed evidenzia l’abnorme debolezza non solo politica, ma proprio di analisi elementare dei fenomeni che appesantisce il campione dell’europeismo delle élite di oggi. Si è facili profeti nel prevedere che, in una forma o nell’altra, sommosse di questo tipo diventeranno epidemiche in Europa e la verifica sarà rapida: alle prossime Europee i partiti “di sentimento”, ispirati ai più confusi moti dell’animo, purché siano estremisti e politicamente scorretti, faranno boom. Infatti, dopo il ciclo delle ideologie del Novecento, si è ora esaurito il ciclo della razionalità e quindi della normale rappresentanza in politica. E si è aperto il ciclo delle emotività irrazionali. Donald Trump e Jair Bolsonaro docent. Ma anche Vox in Andalusia, che vince anche perché odia #metoo.