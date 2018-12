Sondaggio Emg Acqua sulle primarie Pd: Zingaretti è al 42%

ZINGARETTI APRE A MINNITI E CALENDA NEL GRUPPO DIRIGENTE DEL NUOVO PD

Zingaretti ha anche commentato la scelta dell'ex ministro dell'Interno, suo principale competitor, di abbandonare la corsa alla segreteria: «Marco ha fatto una scelta di grande coerenza e responsabilità rispetto alle cose che aveva detto fino ad oggi, cioè un impegno con spirito di servizio per provare a unire. Io credo che comunque rimane una straordinaria risorsa che farà parte penso, per quanto mi riguarda, sicuramente del nuovo gruppo dirigente che dovremmo costruire dopo il Congresso». Alla domanda poi su una possibile fuoriuscita di Carlo Calenda - i maligni ipotizzano che la competizione sia tra l'ex segretario Renzi e l'ex ministro dello Sviluppo economico a chi creerà per primo un movimento autonomo - Zingaretti ha risposto di non credere e di non sperare a un addio. «Penso», ha aggiunto, «che Calenda possa essere uno dei principali protagonisti della stagione che noi dobbiamo aprire in Italia. Uno dei principali protagonisti della battaglia che dovremo affrontare alle elezioni Europee, uno dei principali protagonisti di un nuovo gruppo dirigente, di un nuovo Pd che guarda alla pancia della società per cambiare e per renderla protagonista. Io immagino un Pd nuovo davvero, perché più largo, più capace di contenere le varie sensibilità delle culture progressiste e che dia forza e autonomia alle tante risorse che ci sono e che se rimangono dentro questo progetto possono dare tantissimo». Zingaretti è dunque pronto ad accogliere nel suo gruppo dirigente sia Minniti che Calenda.