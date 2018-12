Il Pd è morto, pace all’anima sua

Matteo Renzi si fa un partito, e ha tutto il diritto di provarci, anche se come spesso gli accade parte in ritardo, ispirandosi a Macron nel momento in cui il gradimento del presidente francese in patria è in caduta libera. Ma la sua smania di tornare protagonista gli fa passare sopra a ogni ragionevole considerazione. Svuotato a sinistra da Liberi e Uguali, nel frattempo auto svuotatosi di suo, perché quella di scindersi è una storica vocazione della sinistra che non trova eguali altrove, e prossimo dall’essere orfano di Renzi, il Pd rimarrà un involucro destinato ad afflosciarsi. Se poi ci si mette anche il probabile addio di Carlo Calenda, ovvero colui che appena presa la tessera del Pd già voleva scioglierlo, la dissoluzione è completa. E, con buona pace di Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e compagnia (e senza voler essere offensivi) la loro proposta politica è troppo generica, debole e incolore per coagulare un non esiguo consenso. Ma, come spesso si dice, una dignitosa fine è meglio di una lenta e imbarazzante agonia.