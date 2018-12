Renzi dice che non lascia il Pd, ma pochi si fidano

Nel giorno in cui Marco Minniti ufficializza la rinuncia a correre alle primarie del Pd per la segreteria a causa del mancato sostegno di Matteo Renzi, l'ex segretario smentisce di essere pronto a fare i bagagli: «Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all'ordine del giorno e non ci sto lavorando io a qualcosa di diverso». Ma resta fortissimo il sospetto che Renzi stia pensando a un altro partito, da lanciare all'inizio dell'anno prossimo, prima delle primarie Pd fissate il 3 marzo e delle elezioni europee di fine maggio.

IL PARTITO DEMOCRATICO IN TESTA-CODA

Il Pd è nel marasma. «Non chiedetemi di fare il burattinaio del congresso», aveva scritto in mattinata su Fb lo stesso Renzi. E in modo forse rivelatore aveva aggiunto: «Da mesi non mi preoccupo della Ditta Pd, ma del Paese». La Ditta, il soprannome dato da Pierluigi Bersani al partito, qualcosa che Renzi sente estraneo. L'addio di Marco Minniti alla corsa per la segreteria scatena il conto alla rovescia tra i dem per l'addio del politico fiorentino. In Transatlantico, alla Camera, l'atmosfera tra i deputati Pd è pensierosa. Volano battute, gli uni sembrano chiedersi che faranno gli altri in caso di addio del due volte segretario. Qualcuno prova a riproporre ai giornalisti l'ipotesi di Lorenzo Guerini novello candidato renziano al congresso, ma tutti vogliono sapere cosa farà Renzi. «Il Pd sopravvive senza di lui?», si chiede un onorevole dem. «Almeno si farebbe chiarezza», fa un altro.