Il sondaggio Emg Acqua sui membri del governo

LEGA ANCORA IN CRESCITA

Gli ultimi sondaggi sul gradimento dei partiti, realizzati da Swg per La7 il 3 dicembre scorso, avevano fatto registrare un'oscillazione positiva di quasi un punto per il M5s. I grillini erano infatti passati dal 26,5% del 26 novembre al 27,3% dell'inizio dicembre. È presto però per dire se ci si trova davanti a un'inversione di tendenza o a un momento passeggero. I M5s dopo il 4 marzo ha mostrato infatti un andamento negativo con rari recuperi. Solo il 26 novembre aveva messo a segno un +0,1 rispetto a metà del mese. Anche l'ultima rilevazione aveva confermato la crescita del Carroccio, oltre al 32% dei consensi con un leggero balzo di 0,5%. Il partito di governo è l'unico nell'area del centrodestra a mostrare il segno positivo, gli ex-compagni di coalizione continuano a perdere consensi. Forza Italia aveva perso lo 0,2% scendendo all'8,2%, così come Fratelli d'Italia che si era portato al 3,3% (-0,2) rispetto al 26 novembre.