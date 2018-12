I fondi Ue a rischio per i ritardi sulla Tav

«La Commissione Ue non può escludere di chiedere all'Italia di ripagare i contributi Cef già avuti se i fondi non possono essere ragionevolmente spesi in linea con le scadenze dell'accordo di finanziamento, in applicazione del principio 'usare o perdere i fondi'», ha detto il portavoce, «al momento non può essere indicata una cifra», ma, ha sottolineato, «speriamo questo non succeda perché pensiamo che la Torino-Lione sia un progetto importante». «È importante che tutte le parti mantengano i loro sforzi per completare» la Tav «in tempo, in linea con l'accordo di finanziamento», in quanto si tratta di «un progetto importante non solo per la Francia e l'Italia ma per l'intera Ue, soprattutto nel contesto del corridoio Ue Ten-T Mediterraneo».