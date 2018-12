Per capire il futuro politico dell'Italia guardate Avellino

PD ALLO SFASCIO, SALVINI E CONTE PRONTI AL'INCASSO

Ecco, mai come stavolta mi sembra che Avellino anticipi l’Italia. C’è un governo populista che ha cancellato le vecchie categorie di destra e sinistra, consegnando in fondo una opportunità anche ai suoi oppositori, non più obbligati a danzare il minuetto bipolare della destra contro la sinistra. Lo spartito nuovo prevederebbe di contrapporre la politica all’antipolitica, la cultura al sapere grillino e via contrapponendo. Invece il centrodestra si aggrappa a Matteo Salvini sperando che ci ripensi o abbia pietà di qualcuno di loro.Il Pd, invece di lanciare un’alleanza coi nemici di ieri, fa un Congresso per fabbricarsene di nuovi dall’interno. Matteo Renzi fa un suo partito, incerto solo se testarlo alle Europee con Emmanuel Macron o alle Politiche quando verranno. Si posizionano ai nastri di partenza una dozzina di figuranti sempre più simili ai candidati sindaci di Avellino. E anche a Roma l’idrovora populista si prepara a fare piazza pulita. Rimane il dubbio se a fare banco sarà l’astuto ma straripante Salvini, o il più mogio ma sapiente e prudente Giuseppe Conte. Ma il destino avellinese è già segnato per l’Italia.