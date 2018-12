Toh, chi si rivede: i corpi intermedi

DATA PER ESTINTA, È TORNATA LA CONCERTAZIONE

Il ritrovato protagonismo dei corpi intermedi non è il portato del caso. Con un governo messo in difficoltà dalle pressioni di Bruxelles e dai mercati (in primis quello domestico che non gli compra più i Btp), le organizzazioni di categoria, complici anche indicatori che segnalano venti di recessione, si sono ripresi lo spazio che competeva loro. E oggi sono di nuovo interlocutori: di sicuro ascoltati, ma forse anche temuti. È la ribellione dei ceti produttivi, cominciata a Torino con la manifestazione pro Tav e destinata a proseguire in diverse altre piazze, vedi il raduno del 13 a Milano, capitale morale e motore economico del Paese. E nella perenne tenzone tra i due vicepremier è tutta una gara a compiacerli. In questo si capisce bene la Lega, che trova nelle aree ricche del Nord il suo formidabile bacino elettorale. Meno i cinque stelle, autori di quel Decreto dignità che gli imprenditori vedono come fumo negli occhi e che, nella loro primigenia idea, deve salvaguardare precari e disagiati.