Matteo Dall'Osso lascia il M5s e aderisce a Forza Italia

«A seguito del mio intervento e di un accorato appello, l'emendamento è stato accantonato con parere favorevole. Ma nella seduta di martedì 4 dicembre quello stesso emendamento è stato bocciato». il motivo della bocciatura, come ha spiegato sempre Dall'Osso a il Giornale sarebbe la mancanza di coperture economiche anche se «parliamo di 10 milioni di euro per tre anni, considerato che Roma da sola soffre una mancanza di 2 milioni solo per quest'anno a causa di permessi per falsi invalidi», ha spiegato. Da qui la volontà di abbandonare i pentastellati per passare a Forza Italia che «per i valori di libertà e solidarietà che promuove - ricordo il lavoro a tutela delle donne svolto da Mara Carfagna - e l'attenzione verso le categorie più deboli quali i bambini orfani, possa garantire l'attenzione verso i disabili», ha concluso Dall'Osso.

LE REAZIONI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Dopo questo fulmine a ciel sereno non è tardata ad arrivare la reazione del Movimento 5 stelle. Anche se Luigi Di Maio si è limitato semplicemente a dire di voler «capire cosa sia successo, anche perché passare a Forza Italia... », altri colleghi grillini non sono stati altrettanto teneri. Tra questi c'è Francesco D'Uva, capogruppo del M5s alla Camera. «Sono molto deluso dalla decisione di Matteo Dall'Osso: abbiamo lottato insieme per cinque anni e oggi me lo ritrovo con FI. Più che una questione politica è un problema umano, siamo scossi per l'affetto che nutriamo per lui», ha spiegato. Per quanto riguarda la penale da 100 mila euro prevista dallo statuto del movimento per chi cambia casacca ha commentato: «Nessuno l'ha chiesta di noi. Si tratta della prima volta che accade: ma il tema non è questo, è perdere un collega».