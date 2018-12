La classifica della reputazione online dei ministri a novembre

4. BONGIORNO DIVIDE IL WEB

Al quarto posto troviamo Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione, con un punteggio di 42,8. L’avvocatessa divide il web: a fronte di un’ampia percezione neutrale del suo personaggio (64,4%), le opinioni polarizzate si dividono tra un 18,6% di commenti positivi e un 16,9% di commenti negativi. Apprezzata in particolar modo per quanto dichiarato ad Agorà su RaiTre in merito ad alcune norme ad hoc per le pensioni agli statali e nuovi concorsi per l’assunzione di ulteriore personale per la pubblica amministrazione. Qualche critica invece dopo il duro scontro con il collega Alfonso Bonafede sullo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

5. COSTA CRITICATO PER LA TAP

Il ministro dell’Ambiente è stabile al quinto posto con 41,5 punti. Il 38,4% è positivo nei suoi confronti e solo il 15,6% si dimostra critico. Molto commentato per aver ricevuto il riconoscimento Premio Nassiriya per la Pace, ma c’è anche chi lo critica per aver dato il via libera al Tap.