Il look di Virginia Raggi da Gattinoni all'abito toga

Tra i vantaggi del giorno d'oggi c'è quello che pure la donna più tanghera del mondo può pagarsi una stylist o, in caso estremo, riguardarsi tutte le puntate di Ma come ti vesti?. E invece Virginia Raggi, sindaca di Roma, alla Prima del Rigoletto al Teatro dell'Opera è riuscita ad andare vestita come un'orca togata. L'abito di gala è il frutto della creatività del non pervenuto couturier Camillo Bona. Lo stilista aveva a disposizione 20 giorni e carta bianca - ha dichiarato a D Repubblica - quindi, la responsabilità del disastro estetico è tutta sua. L'abito di alta moda, così si legge nel comunicato stampa, è stato disegnato e realizzato su misura per la sindaca, forse in omaggio alla sua carriera precedente, data la somiglianza con la toga forense.