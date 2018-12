Le incognite sulla Brexit e il rischio di un caos europeo

Il tutto sommato non grande, come dimensioni, arcipelago britannico regnava 100 anni fa su 420 milioni di persone, il 23% della popolazione mondiale di allora, e sul 24% della superficie del globo e non ce la fa adesso nemmeno a governare se stesso, nel guazzabuglio Brexit. Il voto dell'11 dicembre alla Camera dei Comuni sta per dire "sì" o più probabilmente "no" o, forse, un "sì" che sarà però un "no" all’accordo raggiunto a novembre fra il premier Theresa May e tutti i Paesi Ue, su come arrivare fra tre mesi al già legiferato divorzio, ma in modo consensuale, pilotato, e graduale. Martedì 4 dicembre sono incominciati martedì malissimo per il governo i cinque giorni di dibattito, con tre sconfitte, la più importante inflitta da un’iniziativa di deputati conservatori contrari alla Brexit. Un loro emendamento, in caso di un “no” ai Comuni, riporta la questione sotto l’autorità di un parlamento finora semi-esautorato dal referendum popolare del giugno 2016, vinto di misura da chi preferiva l’uscita. Subito i leave, con il ministro del Commercio estero Liam Fox, hanno lanciato l’allarme: «...i Comuni che hanno una naturale maggioranza di remain cercano di rubare la Brexit dalle mani del popolo britannico».