Com'è andato l'incontro tra Salvini e le aziende

LE RICHIESTE DELLE AZIENDE AL GOVERNO

Un incontro di due ore «concreto, proficuo» per un «percorso comune che parte dal lavoro, stop burocrazia, sviluppo infrastrutture per rilancio dell'economia e del paese». Così Salvini, che ha ricevuto, oltre a Boccia, le cooperative (Legacoop, Confcooperative e Agci), poi Confcommercio, l'Ance, Casartigiani e Cna, Coldiretti e Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confesercenti, Confimi Industria, Filiera italiana. La sede è il ministero dell'Interno di cui è titolare Salvini, affiancato dal sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti: una cornice inusuale visto il tema economico, con un confronto tutto interno alla maggioranza per essere l'interlocutore degli imprenditori, visto che alcuni dei partecipanti vedranno martedì 11 l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, ministro delle Infrastrutture e del Lavoro, per i tavolo sulle Pmi e per affrontare il dossier dell'auto ecologica.

IL PUNTO SU TAV, CRESCITA E SVILUPPO

All'uscita da quello che era stato ribattezzato «l'incontro dei 12 caffé» in riferimento al botta e risposta di qualche giorno prima fra Salvini e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, le parole d'ordine all'uscita dal Viminale sono investimenti, infrastrutture, Tav, crescita, sviluppo. Un vertice pacificatore per rassicurare sulla manovra con le differenze di posizione che vengono sfumate. Con le imprese a chiedere di scongiurare la procedura d'infrazione aperta dalla Ue e il vice-premier a ribadire morbido la sua posizione: piena disponibilità al confronto con l'Ue e a limare tutto ciò che si può, ma senza che per uno zerovirgola «si possa tornare alla preistoria», cioè rinunciare alle misure su cui si sono ottenuti i voti per governare.

INCASSATO IL NO ALLA TASSA SULLE AUTO

Ma è stata anche, con la legge di bilancio alle ultime battute, l'occasione per portare avanti gli interessi di ciascuno: le imprese incassano il 'no' di Salvini alla tassa sulle auto inquinanti e il suo favore per la Tav in attesa del "rapporto" che verrà stilato: «sono favorevole alla Tav. Vedremo...», ha detto subito dopo in Tv il ministro dell'Interno. Alleanza Cooperative ha chiesto l'uso del reddito di cittadinanza per favorire la nascita di "startup". La misura-bandiera del M5s per i senza-lavoro «dovrebbe coinvolgere le imprese in un ruolo attivo», si è poi limitato a commentare Salvini a Mezz'ora in più. Gli artigiani di Cna hanno ad esempio ribadito la priorità della deducibilità Imu, ha spiegato il presidente Daniele Vaccarino. Più investimenti nella modernizzazione e tecnologie avanzate è una delle richiesta di Confagricoltura, mentre è le infrastrutture come la Tav erano alte nell'agenda delle cooperative presenti. Deciderà il governo, che deve chiudere la manovra entro il 19, facendo i conti con il partito di Di Maio.

SPREAD E RECESSIONE ASSENTI DAI TEMI DELL'INCONTRO

Per tutti, le priorità rischiano di essere scompaginate da due ingombranti convitati di pietra alla riunione: lo spread a 300 punti base che riduce gli spazi di manovra («non se ne è parlato», ha risposto Boccia interpellato). E soprattutto il rischio recessione, dopo un trimestre di Pil negativo, che secondo diversi osservatori l'Italia corre nei prossimi mesi. Boccia ha risposto che una recessione «è possibile» e il governo (che fa conto su una crescita dell'1,5% il prossimo anno ritenuta del tutto fuori portata da molte istituzioni), «ne è consapevole»: sarebbe bene «pensarci prima» per non rischiare di dover correggere la manovra in corso.