Cos'ha detto Salvini a Mezz'ora in più su RaiTre

IL RAPPORTO CON L'UE ALLA LUCE DELLA MANOVRA

«Le persone», ha detto ancora Salvini, «che incontro per strada non mi chiedono del 2,4% o del 2,5%, mi chiedono di lavoro, di pensioni, di cose concrete. Ridurre le tasse alle partite Iva è giusto, non è un ghiribizzo di Salvini». Il riferimento è alle politiche europee e ai Paesi dell'Unione che hanno spinto per la procedura d'infrazione. «Noi non vogliamo uscire da niente, vogliamo stare dentro e cambiare le regole dell'Ue che colpiscono tanti, è come un'assemblea di condominio. Io non sfascio il condominio ma cambio l'amministratore», ha detto il vicepremier in merito al rapporto tra l'Italia e Bruxelles.

«LA FORNERO È GIUSTO, NON UN PUNTIGLIO PERSONALE»

Il ministro è poi tornato su uno dei cavalli di battaglia della Lega durante la campagna elettorale. «Cambiare la legge Fornero è giusto non è un mio puntiglio. Se questo si può fare con il deficit al 2,4 o al 2,3 non ha importanza, importanti sono i fatti», ha spiegato Salvini. «Se dico senza penalizzazioni è cosi. È l'inizio del percorso: quota 100 significa 62 anni di età 38 anni di contributi a partire dall'inizio del 2019 non so se febbraio o marzo, senza penalizzazione, è c'è il divieto di cumulo, è una libertà di scelta liberandoli dalla gabbia costruita da Monti e Fornero. Noi abbiamo messo 6 miliardi di euro per questa operazione. Se questa opzione la sceglie non il 100% ma il 70% non teniamo 1 miliardo in frigo. È una scelta legata alla libertà di scelta». Sempre in merito alle pensioni ha parlato anche dell'annunciato taglio del 40% delle pensioni d'oro fatto da Di Maio. «Bloccare l'adeguamento alle pensioni exra-ricche almeno dai 5 mila euro in su. La via più giusta è bloccare adeguamento a pensione alte non coperte dai contributi; una pensione da 2,5 euro non è alta».